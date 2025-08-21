Санаторное отделение НИКИ детства приняло 800 пациентов с начала года

В санаторном отделении НИКИ детства проводят восстановительное лечение для ребят, которые перенесли бронхиальную астму и другие болезни дыхательных путей. Здесь также помогают пациентам с эндокринными проблемами, включая ожирение.

«После капитального ремонта, проведенного в прошлом году, маленькие пациенты могут проходить лечение в комфортных условиях. Предварительно дети проходят комплекс обследований, по результатам которого назначается комплекс процедур, направленных на восстановление и укрепление здоровья. С начала года лечение в нашем санаторном отделении прошли уже почти 800 детей», — сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

В санатории есть залы механо- и кинезитерапии, соляная пещера и современные тренажеры с биологической обратной связью. Одновременно здесь могут находиться до 55 детей от трех до 16 лет вместе с родителями.

Чтобы получить путевку, нужно обратиться к участковому врачу по месту жительства, который при необходимости выдаст направление.