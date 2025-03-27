Самым популярным предметом на ЕГЭ в Мытищах оказалась математика

Профильную математику выбрали сдавать на едином государственном экзамене 935 человек. Более 400 школьников предпочли информатику, 333 ученика — физику, а биологию — около 300 будущих выпускников.

Предстоящую аттестацию обсудили на оперативном совещании в администрации Мытищ. Школьникам предстоит написать итоговое сочинение, которое станет допуском к основным экзаменам. Те, кто не справился с сочинением, смогут попробовать еще раз в резервный день 9 апреля.

Родители будущих выпускников поучаствовали в испытаниях, которые предстоят их детям — для взрослых в округе организовали пробный единый государственный экзамен.

Последние звонок в этом году прозвенит 24 мая, а проводят школьников во взрослую жизнь 28 июня на выпускном. Им на замену скоро придут будущие первоклассники — заявления в первый класс принимают еще с 17 февраля. Сейчас в школах Мытищ обучается 4606 первоклашек, а станет — 4691 человек.

Запись в школу ведется в два этапа: в первую волну с 1 апреля по 30 июня принимают детей, которые прикреплены к этой школе, имеют льготы или чьи братья и сестры уже учатся в данном учебном заведении. Все остальные могут подать заявления во вторую волну с 6 июня по 5 сентября.