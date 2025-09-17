Самый большой детский сад в Подмосковье откроют в Люберцах в 2026 году

Строительство детского сада на 560 мест продолжается в жилом комплексе «1-й Лермонтовский» в Люберцах. Он станет самым масштабным дошкольным учреждением Московской области.

Работы проходят при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Общая площадь здания составит свыше восьми тысяч квадратных метров.

В детском саду будет 23 группы. Три из них — ясельные.

Также предусмотрят помещения под актовый и спортивный залы, пищеблок, кабинеты логопеда и психолога. Учреждение должны открыть в следующем году.

«Микрорайон новый, активно заселяется молодыми семьями, и запрос на социальную инфраструктуру рядом с домом, конечно же, высокий. Сейчас строители ведут монолитные работы, завершают кладку наружных стен первого и второго этажей. В октябре планируется закрыть тепловой контур, чтобы полноценно приступить к внутренней отделке», — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.