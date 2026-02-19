Самый большой детский сад Подмосковья построят в Люберцах

В микрорайоне «1-й Лермонтовский» продолжается строительство детского сада на 560 мест. Объект станет крупнейшим в Московской области.

Подрядчик уже прокладывает внутренние инженерные коммуникации и монтирует окна. В здании разместятся 23 группы, из них три ясельные. Для детей оборудуют актовый и спортивный залы, кабинеты психолога и логопеда.

«Ход строительства проверил лично. Работы идут по графику», — отметил глава округа Владимир Волков.

Завершить строительство планируют в третьем квартале этого года. Проект реализуют при поддержке губернатора Андрея Воробьева.