Самый большой детский сад Подмосковья откроют в Люберцах до конца года

В микрорайоне «1-й Лермонтовский» в Люберцах строят детский сад, который станет самым большим в Подмосковье. Учреждение сможет принять 560 детей.

Общая площадь здания превысит восемь тысяч квадратных метров.

«В большом жилом микрорайоне высокий запрос на социальную инфраструктуру рядом с домом. Сейчас строители ведут фасадные работы, установку витражных конструкций, монтаж инженерных сетей. После закрытия теплового контура подрядчик полноценно приступит к внутренней отделке», — пояснил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

Внутри разместят 23 группы, из них три — для детей ясельного возраста. Также в саду оборудуют залы для занятий музыкой и физкультурой, пищеблок, кабинеты логопеда и психолога, а также медицинский блок.

Территорию вокруг детского сада благоустроят. Там установят современные игровые комплексы и теневые навесы, организуют зоны отдыха и проведут озеленение.

Работы проводят в рамках государственной программы Московской области и национального проекта «Семья».

Строительство планируют завершить до конца текущего года.