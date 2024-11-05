Самых активных сельских старост наградили в Коломне

Самым активным сельским старостам вручили благодарственные письма и почетные грамоты от администрации Коломны, Совета депутатов и Московской областной думы. Александр Гречищев также передал старостам, которых недавно избрали на этот пост, удостоверения. Среди новоизбранных представителей сельских поселений были Татьяна Полякова из села Сергиевское, Елена Быстрова из села Мячково, Илья Царьков из деревни Подберезники и другие.

«Радует, что наша сплоченная команда старост продолжает расти и пополняться новыми инициативными людьми», — отметил руководитель муниципалитета.

Он подчеркнул, что совместная работа власти и сельских старост поможет населенным пунктам городского округа стать более комфортными для жизни.

В настоящее время более 150 старост работают в сельских поселениях Коломны. Жители обращаются к ним с самыми разными вопросами и проблемами.

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