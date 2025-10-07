Самые мощные в мире судовые установки разработал завод в Подольске

Сотрудники предприятия «ЗиО-Подольск» применили 100 секретов производства и запатентовали семь изобретений при создании двух реакторов «Ритм-400» — «Илья Муромец» и «Добрыня Никитич» — для будущего атомного ледокола «Россия». Каждый из них выдает до 315 мегаватт мощности, что позволит судну преодолевать льды толщиной до четырех метров и уверенно работать в суровых условиях Арктики.

Ввод ледокола в эксплуатацию запланирован на 2030 год.

«Когда-то русские богатыри защищали нашу землю силой. Сегодня их имена носят самые мощные в мире судовые реакторы, созданные на подольской земле машиностроительным заводом „ЗиО-Подольск“. Гордимся тем, что именно у нас в округе создаются технологии, которые помогают нашей стране уверенно осваивать Арктику и укреплять лидерство в мире», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ледокол «Россия» с реакторами «Ритм-400» необходим России для освоения Арктики, безопасного судоходства и транспортировки ресурсов в условиях экстремального льда. Новые реакторы будут применять на целой серии атомоходов нового поколения с рекордной мощностью и экономической эффективностью.