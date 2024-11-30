Самую высокую в Дубне новогоднюю ель установили в Парке Семейного отдыха

В Парке Семейного отдыха в Дубне появилась самая высокая новогодняя ель города. Эта праздничная красавица уже засияла огнями, наполняя город атмосферой волшебства и приближающегося Нового года.

Ее высота достигает впечатляющих 22 метров. Особое очарование елке придают игрушки, сделанные руками дубненских школьников. На ветвях разместились милые зайчики и медвежата из мягкого фетра, придавая дереву игривый и уютный облик. Рядом с ними парят изящные ангелы с золотыми крылышками и коронами, словно охраняя праздничное убранство. Каждая игрушка уникальна: яркие узоры, разноцветные пуговицы и вышивки делают их по-настоящему неповторимыми. Все это великолепие дополняют сверкающие гирлянды и блестящие шары, создавая незабываемую праздничную картину.

Отметим, что в этом году в Дубне установили три новогодние ели. Помимо главной ели в Парке Семейного отдыха, еще одна украшает площадь у ДК «Октябрь», а третья расположилась на площади Жолио Кюри. Каждое дерево имеет свое неповторимое оформление, добавляя городу новогоднего настроения.

Кроме того, в этом году в Дубне решили украсить живые ели, растущие во дворах и общественных местах. Это нововведение позволило создать еще больше уютных уголков зимней сказки, где жители и гости города могут насладиться праздничной атмосферой.

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