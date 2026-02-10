Самую большую в округе поликлинику открыли в Люберцах

В поселке Октябрьском открылась многопрофильная поликлиника на 500 посещений в смену. В здании площадью более 11 тысяч квадратных метров будут принимать как взрослых, так и детей.

Учреждение будет обслуживать жителей Октябрьского, Мирного и других поселков. Там установили высокотехнологичное оборудование, включая аппараты МРТ и КТ, флюорограф, маммограф и другую технику.

«Организовано разделение потоков, для пациентов доступны кабинеты телемедицины, а также выписки электронных рецептов на льготные лекарства. Помимо Люберецкой, в этом году мы планируем ввести еще четыре поликлиники: в Чехове, Одинцове, Пушкино и Богородском», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин

Раньше пациентов из Октябрьского принимали в пяти зданиях, построенных в 20 веке. Их ремонт был невозможен. Новая поликлиника сделала медицинскую помощь доступнее для 35 тысяч человек.