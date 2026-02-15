Самовольную постройку снесли в деревне Подрезово под Мытищами

Специалисты администрации Мытищ выявили и снесли незаконное строение в деревне Подрезово. Объект возвели на участке, где это запрещено, с нарушением норм и в охранной зоне линий электропередач.

Ранее администрация округа обратилась в суд с требованием о сносе. Как пояснила и. о. директора управления по выявлению самовольных построек Дарья Фисун, строение разместили на участке, где разрешена только складская или производственная деятельность, и при этом менее чем в трех метрах от границ земли.

Также собственнику предъявили иск об изъятии из незаконного владения земельного участка, государственная собственность на который не разграничена. Владелец передвинул ограждение на его территорию и расположил часть строения там.

Экспертиза выявила несоответствие санитарным, строительным, экологическим и противопожарным нормам. Кроме того, постройка находилась в охранной зоне линий электропередач, где любое строительство запрещено.

Как ранее отмечала глава округа Юлия Купецкая, самовольные объекты остаются в зоне особого внимания властей. Совместная работа администрации и правоохранительных органов по их выявлению и ликвидации продолжается.