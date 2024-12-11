Самовольное плиточное производство закрыли в Мытищах

Вредное производство несколько лет мешало жителям деревни Пирогово. Самострой ликвидировал сам владелец по решению суда.

Вместо занятий сельхоздеятельностью в деревне Пирогово развернулось производство и продажа тротуарной плитки.

Вредный завод в течение десяти лет мешал жителям и загрязнял окружающую среду выбросами цементной пыли.

Иск в Арбитражный суд подала администрация округа. Собственник в ходе судебных тяжб согласился с требованиями муниципалитета и самостоятельно начал ликвидацию предприятия.

Спор прекратили решением сюда. Производство закрыли, оборудование демонтировали, часть построек снесли.

Суд постановил, что владелец не должен нарушать экологические нормы и права жителей и сможет использовать собственность в соответствии с разрешенным видом деятельности, которая должна соответствовать экологической безопасности.

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