Самовольное плиточное производство закрыли в Мытищах
Вредное производство несколько лет мешало жителям деревни Пирогово. Самострой ликвидировал сам владелец по решению суда.
Вместо занятий сельхоздеятельностью в деревне Пирогово развернулось производство и продажа тротуарной плитки.
Вредный завод в течение десяти лет мешал жителям и загрязнял окружающую среду выбросами цементной пыли.
Иск в Арбитражный суд подала администрация округа. Собственник в ходе судебных тяжб согласился с требованиями муниципалитета и самостоятельно начал ликвидацию предприятия.
Спор прекратили решением сюда. Производство закрыли, оборудование демонтировали, часть построек снесли.
Суд постановил, что владелец не должен нарушать экологические нормы и права жителей и сможет использовать собственность в соответствии с разрешенным видом деятельности, которая должна соответствовать экологической безопасности.
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