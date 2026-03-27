Мособлгаз напомнил о рисках самовольной замены газовых колонок

С начала 2026 года в юго-восточном Подмосковье зафиксировано девять случаев самовольной замены газовых колонок. Это привело к попаданию воды в газопроводы жилых домов. Подобные инциденты были зарегистрированы в Воскресенске, Жуковском, Лыткарино, Люберцах, Раменском округе и Коломне.

За три месяца из-за действий соседей, которые не обратились к специалистам для замены газового оборудования, пострадали жильцы почти двухсот сорока квартир. Мособлгаз призывает доверять ремонт и замену газоиспользующего оборудования только профессионалам.

Вызывать газовщиков для плановых работ необходимо через региональный портал. Там жителям доступен целый спектр услуг АО «Мособлгаз», включая ремонт и замену газоиспользующего оборудования, заключение договоров и проведение техобслуживания газовых приборов.