Незаконные строения снесут в мытищинской деревне Сгонники

Собственник земли недалеко от деревни Сгонники в Мытищах занимался незаконным бизнесом на территории, предназначенной под сельскохозяйственное производство. Здесь расположилось предприятие по переработке отходов, сварка мангалов, складирование пиломатериалов. Помимо этого, в другой части участка работала строительная техника, проводился весовой контроль грузового транспорта, разместилось несколько незаконных построек, контейнеры и свалка строительного мусора. Результаты проведенной экспертизы показали, что объекты несут угрозу для жизни и здоровья местных жителей.

«Использование сельскохозяйственных земель не по назначению — это общая тенденция, характерная не только для нашего муниципалитета. В Мытищах такие объекты успешно выявляются и будут выявляться в дальнейшем специалистами нашего управления, а незаконная деятельность таких объектов будет пресекаться», — прокомментировала директор управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Мытищи Елена Лебеденко.

Подмосковный арбитражный суд вынес положительное решение по иску от администрации городского округа с требованием о сносе девяти строений недалеко от деревни Сгонники. Ответчик должен в течение месяца снести самострой, в противном случае этим займутся административные службы.

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