Самокатчиков проверили на соблюдение ПДД в Мытищах

23 и 24 мая в Мытищах прошла проверка соблюдения правил пользования арендными электросамокатами. В рейде участвовали сотрудники администрации округа и представители операторов кикшеринга.

Во время проверки специалисты контролировали поведение пользователей средств индивидуальной мобильности на пешеходных переходах и оживленных участках дорог. Особое внимание уделили случаям, когда водители самокатов не спешивались перед переходом проезжей части. По правилам дорожного движения, пересекать дорогу на электросамокате необходимо пешком.

Сотрудники администрации совместно с представителями сервисов кикшеринга фиксировали нарушения и передавали информацию операторам. Компании обязаны реагировать на подобные случаи в рамках пользовательского соглашения. В отношении нарушителей могут применяться ограничения доступа к сервису и другие меры.

«Современные средства индивидуальной мобильности уже давно вошли в нашу жизнь. Однако беспорядочная езда и неправильная парковка доставляют серьезные неудобства как пешеходам, так и водителям», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

В администрации округа напомнили, что подобные проверки направлены на повышение безопасности на дорогах и снижение числа нарушений среди пользователей арендного транспорта.