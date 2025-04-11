Самоходный опрыскиватель с ИИ запустят на полях в Зарайске

В рамках ежегодного фестиваля-выставки «Зарайская Нива-2025» в муниципалитете был представлен самоходный опрыскиватель Amazone Pantera 4504-H, оснащенный системой искусственного интеллекта и автопилотом. Руководитель обособленного подразделения «Зарайск» группы компаний «Коблик Групп» Денис Черноглазов передал директору ООО «Сельхозпродукты» Андрею Евланову ключи от новой техники

Опрыскиватель Pantera 4504-H оснащен тандемным шасси с гидропневматической подвеской, обеспечивающим плавность хода и оптимальную стабилизацию при работе на сложных участках поля. Клиренс машины можно регулировать до 1,7 м, что особенно полезно при обработке кукурузных полей. Система автоматизации позволяет оператору контролировать выполнение заложенной программы обработки поля, минимизируя необходимость вмешательства.

Внедрение такого высокотехнологичного оборудования в сельское хозяйство Зарайска направлено на повышение эффективности и точности обработки сельскохозяйственных культур, что способствует увеличению урожайности и снижению затрат.