Самбисты из Сергиева Посада победили на чемпионате России | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 13:19 Самбисты из Сергиева Посада победили на чемпионате России Семейный центр имени Мещерякова

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Воспитанники Сергиево-Посадского семейного центра имени Мещерякова стали победителями и призерами чемпионата России по самбо. Соревнования среди глухих спортсменов проходили в Зеленограде.

Максим Крамаренко занял первое место, Елизавета Билорус поднялась на вторую ступень пьедестала победителей, а Вадим Портенко завоевал бронзу, заняв третье место.

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«Поздравляем наших талантливых спортсменов с заслуженными победами! Их успехи являются ярким примером для всех глухих спортсменов и вдохновляют на новые свершения», — поздравили ребят специалисты Центра.

Как рассказали в Министерстве социального развития Московской области, в турнире приняли участие более 60 борцов из 22 регионов страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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