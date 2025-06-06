Самбисты из Мытищ стали победителями первенства ЦФО

В Люберцах завершилось первенство Центрального федерального округа по самбо. Более 250 талантливых спортсменов из 14 различных регионов страны, в том числе из Мытищ, собрались на соревнованиях.
Первенство Центрального федерального округа по самбо прошло среди юношей и девушек в возрасте 11-12 лет. Особенно ярко себя проявили воспитанники отделения самбо спортивной школы «Центр детско-юношеского спорта» в Мытищах. Их отличные результаты стали настоящей гордостью для учебного заведения и всего региона. Победителями стали три спортсмена: Есения Анисимова, Маргарита Богомолова и Михаил Клери, которые продемонстрировали впечатляющие навыки и стойкость на ковре и выиграв золотые медали.
Кроме того, не менее достойных результатов добились и другие представители мытищинской команды. Полина Форостяная и Арсений Яковлев получили бронзовые медали, что говорит о высоком уровне подготовки спортсменов.
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