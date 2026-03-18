Самбисты из Люберец выиграли 8 медалей на всероссийских соревнованиях

Воспитанники люберецкой Федерации самбо и спортивной школы олимпийского резерва «Союз» из Дзержинского приняли участие в турнире «Кубок городов трудовой доблести» по самбо. Соревнования прошли в городе Боровичи Новгородской области, собрав более 200 спортсменов из 23 регионов страны.

От городского округа Люберцы выступили 24 самбиста. По итогам турнира они завоевали восемь медалей разного достоинства, сообщили в комитете по спорту и физической культуре администрации.

«Первое место заняли Милена Федорова (весовая категория до 54 килограммов) и Полина Ефремова (до 65 килограммов). Серебро завоевал Магомед Идрисов (до 42 килограммов). Копилку наград бронзовыми медалями пополнили Дмитрий Фомин (до 42 килограммов), Амир Хидиров (до 49 килограммов), Максим Капранов (до 64 килограммов), Ксения Белова (до 50 килограммов) и Елизавета Феофанова (до 65 килограммов)», — рассказали в комитете.

Еще один спортсмен из Люберец Муслим Дадаев остановился в шаге от пьедестала. Тренируют ребят Алексей Матюшенский и Кирилл Рыбинкин.