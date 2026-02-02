Самбисты из Люберец выиграли 6 медалей на всероссийских соревнованиях

Спортсмены завоевали три золотые, две серебряные и одну бронзовую награды. Победители получили право представлять область на первенстве России.

Всероссийские соревнования по самбо «Спартак» среди юношей и девушек 12–14 лет собрали более 500 участников из 25 регионов России. Они прошли 30 и 31 января во дворце спорта «Триумф» и являлись отборочным этапом.

Команду округа представляли 42 спортсмена. По словам вице-президента областной Федерации самбо Виктора Худякова, они показали высокий уровень и теперь будут защищать честь Подмосковья на первенстве России в Уфе.

Президент Федерации самбо Московской области Сергей Фомкин отметил, что в Люберцах этим видом спорта занимаются более 1200 человек, что составляет мощную базу для подготовки. Во всем регионе работают 55 бесплатных секций самбо для детей и подростков.

В самом округе действует местная Федерация самбо с 17 отделениями. Более 70 спортсменов тренируются в спортивной школе олимпийского резерва «Союз».