Самбистка из Воскресенска выиграла золото Спартакиады России

Сборная Московской области завоевала пять золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали на финале по самбо XIII летней Спартакиады учащихся России. Турнир прошел с 23 по 26 июня в Мытищах, в нем приняли участие 195 спортсменов из 51 субъекта Российской Федерации.

По итогам соревнований сборная Подмосковья впервые заняла первое общекомандное место, опередив команды Краснодарского края и Москвы. Сборную Московской области представляли 20 юных самбистов из разных городов региона.

Победителем соревнований в весовой категории до 59 килограммов стала воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам Воскресенска Евгения Крестьянникова. Она продемонстрировала высокий уровень подготовки и уверенно провела все схватки, не оставив шансов соперницам.

Соревнования проводились в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России», направленной на развитие массового спорта и поддержку юных талантов.