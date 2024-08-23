Самбист из Мытищ выиграл бронзу на международных соревнованиях в Москве

Международный юношеский турнир по самбо среди юношей прошел в Москве. Александр Генералов из Мытищ стать третьим в весовой категории 88 килограммов.

Открытый Международный юношеский турнир по самбо среди сборных команд государств — членов организации Договора о коллективной безопасности прошел в международном центре самбо в «Лужниках». Более 150 самбистов в возрасте от 16 до 18 лет из России, Армении, Беларуси, Казахстана и Узбекистана приняли участие турнире.

Мытищи на соревнованиях представлял Александр Генералов. Он выступал в составе сборной России и завоевал бронзовую медаль.

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