Самбист из Люберец выиграл бронзу на чемпионате России

Спортсмен из Люберец Алексей Курначенков стал бронзовым призером шестого чемпионата России по пляжному самбо. Соревнования прошли с 12 по 15 июня в Анапе.

В турнире приняли участие порядка 180 человек, среди которых — 10 заслуженных мастеров спорта и 22 мастера спорта международного класса.

«Алексей долгое время терпел и трудился, его результат мы ждали несколько лет, но только сейчас упорство и вера в себя материализовались в эту медаль. Уверен, этот результат станет хорошим примером для его юных воспитанников, которым он сегодня передает свои знания и опыт», — рассказал вице-президент Федерации самбо Московской области, директор СШОР «Союз» по борьбе самбо и дзюдо Виктор Худяков.

Для спортивной школы олимпийского резерва «Союз», где тренируется и сам тренирует Алексей, это уже четвертая медаль с первенств и чемпионатов страны в этом году. Первые в России соревнования по самбо на песке прошли в Люберцах в 2017 году.