Самбист из Дубны Михаил Спориш выиграл первенство России

В Пензе прошло первенство России по боевому самбо среди юниоров, ставшее триумфальным для воспитанника дубненской спортивной школы Михаила Спориша. В весовой категории свыше 98 килограммов он обошел всех соперников и завоевал золотую медаль.

Эта победа открыла Михаилу дверь на первенство мира, которое пройдет в октябре в индонезийской Джакарте. Спортсмен уже второй раз побеждает на первенстве России. В 2024 году он также завоевал золотую медаль в своей весовой категории, выполнив норматив мастера спорта.

«Поздравляю Михаила с триумфом. Отдельная благодарность его тренерам — Николаю Николаевичу Малышеву, Владиславу Комолову, Михаилу Карачевцеву — и всем, кто поддерживал спортсмена на пути к этой важной победе!» — сообщил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

В прошлом году зал борьбы спортивного комплекса «Руслан» был полностью обновлен. Там заменили освещение, закупили новые современные спортивные маты, а также форму для воспитанников.