Садовый дом пенсионеров в Одинцове официально признали жилым

Раньше семья пенсионеров Зайцевых из Одинцовского округа проживала в своем садовом доме только летом. Недавно они решили, что будут использовать его круглогодично. Чтобы быстро получать медицинское обслуживание, собственники решили оформить регистрацию по месту жительства и прикрепиться к ближайшей поликлинике.

После осмотра сотрудниками дом соответствовал требованиям надежности и безопасности, установленным Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, а также строительным, санитарным и противопожарным стандартам. Этажность дома не превышает трех, а площадь — 500 квадратных метров.

Затем Зайцевы обратились в администрацию Одинцовского округа с заявлением, и после выездного заседания межведомственной комиссии и рассмотрения документов, было принято решение о признании дома пригодным для проживания.

После этого пенсионеры смогли оформить регистрацию по новому месту жительства и прикрепиться к нужному медицинскому учреждению.