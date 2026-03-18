Агроном Смирнова признала, что лунные календари могут быть полезны начинающим садоводам

Издание «Сургут Информ» изучило вопрос о том, как фазы Луны влияют на рост и развитие растений. Для этого журналисты обратились к агроному Татьяне Смирновой.

По словам эксперта, научные доказательства прямого влияния лунных фаз на растения ограничены. Хотя существуют гипотезы о том, что приливы и отливы или слабое лунное освещение могут оказывать некоторый эффект на движение воды в растениях, точных механизмов, подтвержденных экспериментально, нет.

Тем не менее, агроном признала, что лунные календари могут быть полезны начинающим садоводам. Она отметила, что сама использует такие календари как вспомогательный ориентир для планирования посева или пересадки рассады. Основным рабочим инструментом при этом остаются климатические условия и состояние почвы.

Смирнова подчеркнула, что температура, свет, влажность и питательные вещества влияют на растения гораздо сильнее, чем фазы Луны.

«Даже при благоприятной фазе Луны, если почва холодная или сухая, растения будут расти плохо. Наоборот, оптимальные условия дают стабильный рост независимо от положения Луны», — пояснила она.