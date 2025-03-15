С подмосковными муниципалитетами обсудили вопросы благоустройства дворов

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья организовало обучающий семинар для муниципалитетов региона по вопросам благоустройства дворов, ремонта пешеходных дорог и ям. На нем обозначили ключевые правила взаимодействия с подрядчиками.

Сначала организациям необходимо донести важность соблюдения графика и очередности работ. Далее — разъяснить условия и обязательства по контракту, а также методы подтверждения каждого этапа ремонта.

«В текущем году по нашим программам будет обустроено 557 «народных троп», 564 двора и более 545 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия в рамках ямочного ремонта», — поделился планами заместитель министра Всеволод Волосевич.

В ведомстве отметили, при обустройстве пешеходных дорог важно также учесть потребности маломобильных граждан.

Особое внимание на семинаре уделили информированию жителей о проводимых работах в общедомовых чатах, на информационных стендах в многоэтажках и щитах на придомовых территориях.

Для глав муниципалитетов разъяснили типовые нарушения при выполнении работ, требования к документации и возможные последствия за выполнение прописанного в контракте не в срок.

Участники, в свою очередь, презентовали успешный опыт благоустройства в своих округах.