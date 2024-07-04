С начала года закупки госкомпаний у самозанятых в Подмосковье выросли на 15%

Объем закупок госкомпаний у самозанятых превысил 300 миллионов рублей в Подмосковье с начала года. Это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зиновьева подчеркивает, что количество самозанятых поставщиков увеличилось на 21,4% и достигло 520 человек. Самыми востребованными среди них стали специализированные строительные работы, юридические и бухгалтерские услуги, а также услуги в сфере телекоммуникаций.

Ответственность за соблюдение обязательной правительственной квоты в 25% на закупки крупных государственных компаний лежит на Корпорации МСП. По мнению генерального директора организации Александра Исаевича, интерес со стороны российских самозанятых к участию в закупках в соответствии с законом 223-ФЗ постепенно увеличивается. Количество таких предпринимателей возросло на 25%, превысив отметку в пять тысяч человек.

«По итогам первых шести месяцев текущего года общий объем поставленных ими товаров и услуг составил почти 4,5 миллиарда рублей, увеличившись на 22% в сравнении с прошлогодним показателем», — прокомментировал Исаевич.

Напомним, с 1 апреля 2020 года самозанятые могут участвовать в закупках по 223-ФЗ на тех же условиях, что и малый и средний бизнес.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Ленинском округе построят индустриальный парк по договору на ПМЭФ. Он поможет вывести процесс импортозамещения на новый уровень и будет способствовать развитию экономики региона.

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