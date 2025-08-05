С января пенсионеры в Подмосковье оформили денежную компенсацию онлайн 700 раз

С начала года почти 700 жителей Подмосковья оформили через региональный портал госуслуг ежемесячную денежную компенсацию для неработающих пенсионеров старше 65 лет. Об этом сообщили в Мингосуправления Московской области.

Такую выплату могут получить пенсионеры, которые имеют доход менее 18 тысяч рублей и постоянно проживают в Московской области не менее десяти лет. Также важно, чтобы человек жил один или с другими неработающими пенсионерами.

Подать заявление можно онлайн — услуга называется «Предоставление ежемесячной денежной компенсации 65+». Найти ее можно на портале в разделе «Гражданам» — «Соцподдержка» — «Соцпомощь». Оформить услугу можно бесплатно в течение семи рабочих дней.

Система автоматически проверит, получал ли человек такую выплату раньше. Если она уже назначена, появится соответствующее уведомление.

Услуга стала доступна благодаря нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», цель которого — сделать госуслуги удобнее, а управление — современнее и технологичнее.