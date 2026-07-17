Минимущества Подмосковья напомнило о новых правилах борьбы с борщевиком

С начала весны 2026 года вступили в силу изменения в Земельный кодекс РФ, которые обязали собственников земли бороться с борщевиком Сосновского. Теперь владельцы участков — частные лица, фермеры и организации — должны проводить мероприятия по уничтожению этого опасного растения.

По словам министра имущественных отношений Московской области Алексея Натарова, обязанность бороться с инвазивными видами теперь закреплена в Земельном кодексе. Это дает надзорным органам возможность привлекать нарушителей по общефедеральной норме. Министр подчеркнул: «Земля — это не только актив, но и огромная ответственность. Если собственник допускает произрастание инвазивных видов, угрожающих здоровью людей и плодородию почвы, государство получает полное право применять санкции».

Полномочия проверяющих органов разграничили. За земли сельскохозяйственного назначения отвечают органы муниципального земельного контроля (МЗК), а за чистоту других территорий — сотрудники управления благоустройства.

Статистика текущего года показывает колоссальный объем работы, проделанный инспекторами. По линии муниципального земельного контроля зафиксировано масштабное распространение вредителя. Основные показатели выявленных нарушений:

количество участков: 1766 земельных наделов;

площадь заражения: 29,2 тыс. га;

по наиболее вопиющим случаям (82 участка площадью 3,6 тыс. га) уже выданы обязательные к исполнению предписания.

Управление благоустройства ведет работу на прочих землях, где выявлено еще 104 очага произрастания на площади 0,96 тыс. кв. м.

За неисполнение обязанностей по охране земель от зарастания борщевиком предусмотрены административные штрафы. Для граждан РФ — от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц размер штрафа составляет от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 400 до 700 тысяч рублей. В случае неисполнения требований предписаний Россельхознадзора законодательством предусмотрена возможность изъятия земельных участков сельхозназначения в судебном порядке с последующей реализацией их с публичных торгов.