Мининвест Подмосковья: с 1 июля в России начали маркировать шоколад

С 1 июля в России вводится обязательная маркировка шоколадных изделий, драже, карамели и жевательной резинки. Уникальные решения для производителей кондитерской продукции предлагает подмосковная группа компаний «Каллисто», разрабатывающая технологии маркировки и прослеживаемости продукции.

Разработка и производство оборудования ведутся в собственном инжиниринговом центре компании в Жуковском Московской области. Специалисты предприятия отмечают, что кондитерская отрасль — одна из наиболее технологически сложных для внедрения маркировки из-за широкого использования гибкой пленочной упаковки.

Генеральный директор ГК «Каллисто» Павел Булгаков рассказал, что для кондитерской продукции не существует универсального способа нанесения Data Matrix. Выбор технологии определяется типом упаковочного материала. В отрасли широко используется гибкая пленочная упаковка, которая предъявляет повышенные требования к технологии маркировки. При струйной печати необходимо обеспечить надежную адгезию чернил, а она зависит от характеристик конкретной пленки. Лазерная маркировка также подходит не для всех материалов.

В компании отмечают, что альтернативой нанесению кодов непосредственно на производственной линии может стать использование упаковки с уже нанесенными кодами Data Matrix, подготовленной типографиями. Такой подход позволяет вынести процесс маркировки за пределы производства, но требует организации автоматического контроля качества кодов непосредственно на линии.

Павел Булгаков отметил, что ключевой задачей становится не только нанесение Data Matrix, но и обеспечение его стабильного считывания на готовой продукции. Конфеты, батончики и другие изделия часто имеют складки и естественную деформацию гибкой упаковки, что требует особого внимания к настройке систем машинного зрения и контроля качества.