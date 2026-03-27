Компания RWB открыла новый центр обработки данных в ОЭЗ «Дубна»

Компания RWB запустила второй собственный центр обработки данных (ЦОД) в особой экономической зоне «Дубна» Московской области. Этот шаг расширит вычислительные возможности маркетплейса Wildberries и других цифровых сервисов компании.

Новый ЦОД обеспечит стабильную работу платформы даже в периоды пиковых нагрузок. Это создаст основу для развития сервисов, влияющих на эффективность бизнеса продавцов и удобство покупателей.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила: «Это высокотехнологичный проект, который обеспечит инфраструктурную базу для развития цифровой экономики».

ЦОД в Дубне построен по модульному принципу. В состав объекта входят пять помещений с машинными залами, силовыми электрическими блоками и генераторными установками. Также предусмотрены отдельные модули для склада и административно-бытовой части. Площадь центра составляет около 5,5 тысяч квадратных метров, проектная мощность — около 8 МВт.