Силач Русский Халк установил мировой рекорд в Люберцах

Сергей Агаджанян, многократный рекордсмен мира по силовым номерам, 12 июня установил новый мировой рекорд в Наташинском парке городского округа Люберцы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Во время попытки рекорда Русский Халк, лежа, удерживал на себе двух спортсменов и за 1 минуту 17 секунд надул до разрыва четыре грелки. При этом стоящие на атлете спортсмены синхронно выполняли упражнения с штангой и гантелями. Общий суммарный вес, который принял на себя люберчанин, составил порядка 200 килограммов.

«На этот раз Русский Халк установил рекорд мира, который противоречит физиологии обычного человека: лежа надул до разрыва за минуту 17 секунд четыре грелки со стоящими спортсменами, которые в это время синхронно поднимали и опускали спортивные снаряды, что значительно сбивало и усложняло дыхание», — отметил руководитель Международного союза стронгмена — силового экстрима, президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко.

Сергей Агаджанян и Федерация силового экстрима России посвятили этот рекорд Году единства народов России.