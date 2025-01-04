Русский Халк Сергей Агаджанян из Люберец проведет серию шоу в Москве

Заместитель президента Федерации силового экстрима России, многократный рекордсмен мира и житель Люберец Сергей Агаджанян, известный как Русский Халк, готовится удивить публику. С 3 по 17 января он проведет десять показательных выступлений по сценическому экстриму в рамках интерактивной выставки «Город профессий АПК „Я в Агро“», организованной Минсельхозом России.
Шоу пройдут на сцене «Земли спорта» в «Тимирязев Центре». Эти выступления станут не только ярким зрелищем, но и важным этапом подготовки Сергея к новому мировому рекорду, который он планирует установить весной этого года в честь Дня Победы. Более того, Агаджанян намерен войти в историю, установив рекорд мира по количеству официальных показательных выступлений подряд по сценическому экстриму — 10 за 15 дней.
Во время своих шоу Русский Халк продемонстрирует невероятные физические возможности. Кроме того, зрители смогут увидеть видеотрансляции его самых ярких и сложных рекордов, а также лично пообщаться с легендарным спортсменом и задать ему вопросы.
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