Русский Халк провел в Люберцах тренировку с номерами сценического экстрима

Заместитель президента Федерации силового экстрима России, многократный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк провел в Люберцах открытую тренировку с усложненными элементами сценического экстрима. Мероприятие прошло в фитнес-клубе в рамках подготовки спортсмена к попытке установить мировой рекорд на День России 12 июня.

Во время тренировки Агаджанян показал несколько сложных и опасных номеров. В частности, он удерживал в тренажере Смита штангу с ассистентом общим весом более 150 килограммов, надувал грелку до разрыва, после чего скручивал сковородку в трубочку.

Кроме того, спортсмен поднимал на трапецию штангу весом более 200 килограммов и сразу после этого ломал руками две стальные шпильки подряд.