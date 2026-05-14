Русский Халк провел в Люберцах тренировку с номерами сценического экстрима

Русский Халк Сергей Агаджанян провел открытую тренировку в Люберцах
Заместитель президента Федерации силового экстрима России, многократный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк провел в Люберцах открытую тренировку с усложненными элементами сценического экстрима. Мероприятие прошло в фитнес-клубе в рамках подготовки спортсмена к попытке установить мировой рекорд на День России 12 июня.
Во время тренировки Агаджанян показал несколько сложных и опасных номеров. В частности, он удерживал в тренажере Смита штангу с ассистентом общим весом более 150 килограммов, надувал грелку до разрыва, после чего скручивал сковородку в трубочку.
Кроме того, спортсмен поднимал на трапецию штангу весом более 200 килограммов и сразу после этого ломал руками две стальные шпильки подряд.
Также Русский Халк надувал грелку до разрыва во время прыжков и выполнил силовой номер лежа с ассистентом, прыгающим на груди. В этом упражнении он одновременно разорвал грелку и скрутил сковородку.
В апреле Агаджанян установил силовой рекорд мира по сценическому экстриму. Действо прошло на смотровой площадке Воробьевых гор.