«Русский Халк» проведет попытку установления мирового рекорда в Люберцах

Заместитель президента Федерации силового экстрима России, многократный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» провел открытую тренировку 14 мая в фитнес-клубе городского округа Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Мероприятие состоялось в рамках подготовки люберецкого силача к рекорду мира по сценическому экстриму. Попытка установления рекорда запланирована на 12 июня в День России. Во время тренировки Сергей Агаджанян продемонстрировал элементы своей подготовки к сложному и опасному достижению.

В программу тренировки вошли следующие упражнения: * удерживая штангу с ассистентом на плечах в тренажере Смита общим весом более 150 кг, «Русский Халк» надул до разрыва грелку, после чего сразу же скрутил в трубочку сковородку; * поднял штангу весом более 200 кг на трапецию и разрушил подряд две стальные шпильки руками; * надул до разрыва грелку в прыжках; * лежа с прыгающим на груди ассистентом, надул до разрыва грелку и скрутил сковородку в трубочку.

Сценический экстрим — вид спорта, в котором атлеты демонстрируют уникальные силовые способности, выполняя номера с разрушением твердых предметов, удержанием тяжестей и другими элементами, требующими исключительной физической подготовки.

Попытка установления мирового рекорда состоится 12 июня в Люберцах в рамках празднования Дня России в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».