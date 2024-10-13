Русский Халк показал силовые трюки тяжелоатлетам спортшколы в Люберцах

Заместитель президента Федерации силового экстрима России рекордсмен мира по силовым номерам люберчанин Сергей Агаджанян провел мастер-класс по сценическому экстриму для воспитанников спортивной школы. Агаджанян а называют Русским Халком за его силу и выносливость.

Сергей Агаджанян провел мастер-класс для воспитанников отделения тяжелой атлетики спортшколы олимпийского резерва городского округа Люберцы. Мероприятие приурочили к 60-летию отделения.

«У меня давние дружеские взаимоотношения с коллективом тяжелоатлетов Люберец. Они приглашают на областные мероприятия с показательными выступлениями, я же пользуюсь наработками и рекомендациями тренеров спортшколы. Особенно активно готовиться к рекорду мира по буксировке самого тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26 весом более 40 тонн помогал мне старший тренер отделения Сергей Чеберин, его провел в ЛИК АО „НЦВ Миль и Камов“ в поселке Томилино в 2021 году», — отметил Агаджанян.

Сергей Агаджанян озвучил свои планы рекордов, в том числе в новых регионах России, и рассказал о секретах сценического экстрима: как правильно разрушить реквизит, чтобы не навредить окружающим, как надуть грелку до взрыва, как сломать стальные стрежни и скрутить сковородку.

Тренеры и спортсмены рассказали и показали техники базовых упражнений в тяжелой атлетике — рывка и толчка. Сергей Агаджанян освоил основы олимпийского вида спорта, тем более что он вдохновлялся легендарным тяжелоатлетом Юрием Власовым.

Русский Халк провел показательные выступления, в том числе разбил палки о плечо. Ему ассистировал воспитанник отделения тяжелой атлетики.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».