Силач Сергей Агаджанян из Люберец попробует установить новый рекорд России

Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники Сергей Агаджанян из Люберец 16 августа попробует установить новый рекорд. На этот раз Русский Халк займется буксировкой кабриолета.

Сергей выступит на фестивале к 15-летию сообщества «Нежный бизнес» в парке «Бронницкий луг». Он хочет установить рекорд по буксировке кабриолета на расстояние не менее 100 метров. При этом в машине будут сидеть девушки, а по ходу движения машины силач должен будет надуть до разрыва не менее пяти грелок.

«Тянуть автотранспорт на расстояние — всегда непростая задача, поскольку, начиная уже с 15 метров, ноги спортсмена будут сильно забиваться. При этом самыми трудными будут, естественно, последние метры буксировки кабриолета, когда при общей усталости Сергей будет надувать до разрыва грелки», — прокомментировал президент Федерации силового экстрима России Василий Николаевич Грищенко.

Свой рекорд Сергей хочет посвятить российским женщинам. Он также выступит на праздновании Дня физкультурника в Центральном парке Люберец 10 августа.

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