Русло реки Загребки очистили в Богородском округе

21 и 22 июня в Богородском городском округе прошла экологическая акция по очистке русла и прибрежной зоны реки Загребки. Работы провели в районе СНТ «Дружба» при участии жителей и при поддержке муниципальных служб.

На территории садоводческого товарищества «Дружба» добровольцы занимались уборкой береговой линии и водного русла малой реки. Инициативу поддержали местные жители, которые ранее обращались с жалобами на загрязнение и ухудшение состояния водного объекта. В работах приняли участие более 20 человек разных возрастов, от старшего поколения до молодежи.

В течение двух дней участники убирали мусор, скопившийся на берегах за зимне-весенний период. Также они удаляли сухие и аварийные ветки деревьев, которые нависали над водой и создавали риск засоров. Из русла извлекали валежник и посторонние предметы, мешающие течению и способные привести к локальным подтоплениям во время паводка.

Отдельное внимание уделили труднодоступным участкам реки. Для этого использовали маломерные плавсредства и инвентарь, предоставленный МБУ «Благосфера». Это позволило очистить не только берег, но и часть водной поверхности.

По итогам работ вывезли несколько десятков мешков собранного мусора. Русло реки расчистили на значительном протяжении, улучшив общее состояние водного объекта.