Руководство больницы в Коломне напомнило жителям о важности донорства крови

Заведующий травматологией Коломенской больницы Андрей Горин и руководитель отделения сердечно-сосудистой хирургии Эльмар Зейналов встретились в операционной отделения переливания крови. Они напомнили жителям личным примером о важности донорства для спасения пациентов.

Оба врача ежедневно сталкиваются с операциями, сопряженными с обширными кровопотерями, и знают, что своевременно перелитая донорская кровь может стать решающим фактором в критических ситуациях.

«Сотрудники Коломенской больницы активно участвуют в донорском движении, многие из них являются регулярными донорами. Это врачи, медицинские сестры и сотрудники служб обеспечения. Однако то, что руководители подразделений становятся флагманами донорства, имеет колоссальное значение для пропаганды этой важной инициативы внутри коллектива», — отметила заведующая отделением переливания крови Лариса Сахарова.

Эльмар Зейналов поделился, что активно сдавал кровь еще в студенчестве, а Андрей Горин стал донором впервые. Оба врача продемонстрировали пример самопожертвования и социальной ответственности, подчеркивая, что их вклад в спасение пациентов не ограничивается только работой за операционными столами.

«Спасибо вам, доктора, за то, что спасаете жизни не только во время операций, но и делясь своей кровью», — добавила Лариса Сахарова.

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