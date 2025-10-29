Руководство больницы проведет встречу с жителями Балашихи 30 октября

30 октября в 17:00 в поликлинике № 2 на улице Третьяка, 4, состоится встреча администрации Балашихинской больницы с жителями микрорайона Авиаторов. Главная цель мероприятия — открытое обсуждение актуальных вопросов, связанных с работой медицинских учреждений города.

В ходе встречи планируется обсудить качество медицинской помощи в поликлиниках и стационарах, вопросы льготного лекарственного обеспечения, а также состояние ремонта и обслуживания подразделений больницы. Кроме того, будет затронута тема открытия новых объектов здравоохранения на территории Балашихи.

Жители смогут напрямую задать свои вопросы представителям больницы, поделиться предложениями и выразить мнение о работе поликлиники и других подразделений. Такая форма диалога способствует улучшению качества медицинского обслуживания и оперативному решению возникающих проблем.

В Балашихе регулярно проводятся встречи администрации с жителями в формате выездных приемов в разных районах города, что позволяет руководству оперативно реагировать на запросы и потребности населения.

Предварительная регистрация на мероприятие не требуется, вход свободный. Приглашаются все желающие принять участие и внести свой вклад в развитие здравоохранения Балашихи.