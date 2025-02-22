Руководителя волонтеров в Звенигороде наградили за помощь участникам СВО

Владимир Авдеенко — житель Звенигорода, ветеран боевых действий и участник Чеченской войны. Сегодня он активно занимается волонтерской деятельностью, возглавляет местное движение «Zа нами Победа». Вместе с единомышленниками Владимир регулярно организует доставку гуманитарной помощи в зону специальной военной операции.

Каждые две недели волонтеры отправляют на передовую и в госпитали необходимые вещи: средства защиты, продукты питания, запчасти для техники, одежду и предметы личной гигиены. За три года их работы было перевезено сотни тонн гуманитарных грузов, что стало важным вкладом в поддержку военнослужащих и мирных жителей.

За свою активную волонтерскую деятельность Владимир Авдеенко был удостоен награды от главного военного комиссара Одинцовского округа Вячеслава Клявиня. В преддверии Дня защитника Отечества Вячеслав поздравил Владимира и других наиболее активных волонтеров, отметив их вклад в общее дело.

Сбор гуманитарной помощи стал возможен благодаря поддержке жителей округа. Особую роль в этой работе играет ветеранская организация Звенигорода, которую возглавляет Любовь Петрова. С самого начала специальной военной операции Любовь и ее активистки организовали в своем офисе пункт приема гуманитарных грузов. Их усилия также были отмечены наградами в преддверии праздника.

Благодаря таким людям, как Владимир Авдеенко и Любовь Петрова, волонтерское движение в Одинцовском округе продолжает развиваться, объединяя неравнодушных граждан и демонстрируя пример настоящего патриотизма и взаимопомощи. Их работа не только помогает тем, кто находится на передовой, но и вдохновляет других на участие в важных общественных инициативах.