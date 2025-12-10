Руководителя театра из округа Пушкинский наградили медалью за вклад в культуру

Церемония вручения престижной ведомственной награды — медали Александра Твардовского — состоялась в стенах Министерства культуры России в День героев Отечества. Среди отмеченных оказался и художественный руководитель Ивантеевского музыкально-драматического театра, заслуженный деятель искусств России Артем Бибилюров.

Награды деятелям культуры вручала глава министерства Ольга Любимова. Она подчеркнула, что медаль является символом признания мастерства, преданности искусству и активной гражданской позиции.

Особую оценку получили не только значительные творческие достижения Артема Бибилюрова, но и его волонтерская деятельность. Руководитель театра регулярно организует концертные выступления в приграничных районах проведения специальной военной операции и в госпиталях, чтобы поддержать боевой дух защитников Отечества.

Напомним, медаль Александра Твардовского в России вручается выдающимся деятелям культуры, искусства и креативных индустрий за их неоценимый вклад в реализацию творческих проектов, особенно в условиях, сопряженных с риском для жизни, а также за проекты, демонстрирующие силу искусства в поднятии духа и укреплении нравственных ценностей общества.