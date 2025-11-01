Руководители управляющих компаний Подмосковья сдали 450 экзаменов с января

За десять месяцев Учебно-курсовой комбинат при Министерстве ЖКХ Московской области провел более 450 экзаменов для специалистов, которые хотят получить квалификационный аттестат управляющего многоквартирным домом. Этот документ подтверждает профессиональные знания и умения руководителя управляющей организации.

«Сегодня кадровая отрасль ЖКХ — это ключевой объект трансформаций. Мы внедряем в нее цифровые технологии и клиентоцентричность. Задача — не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход к учебным процессам таким образом, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами ЖКХ, способными решать самые сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов», — подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Подготовку к экзамену можно пройти в Учебном комбинате по программе «Основы жилищного законодательства Российской Федерации». Во время обучения слушатели изучают вопросы финансового управления многоквартирными домами, взаимодействия с собственниками, эксплуатации общедомового имущества, предоставления коммунальных услуг, а также порядок проведения аварийно-восстановительных работ.

Подать заявку на обучение или сдачу экзамена можно по адресу электронной почты: ukkmo@mail.ru.