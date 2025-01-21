Руководители студотрядов ЦФО подвели в Мытищах итоги за 2024 год

В городском округе Мытищи руководители студенческих отрядов регионов Центрального федерального округа обсудили итоги работы за 2024 год и наметили планы на предстоящий. Встреча прошла накануне начала Всероссийской патриотической акции «Снежный десант Российских студенческих отрядов».

Студенческие отряды появились в Подмосковье пять лет назад. Число участников организации с каждым годом растет. Мытищи — столица студенчества региона, поэтому не в первый раз здесь организуют встречу руководителей отрядов из разных городов.

С приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель главы городского округа Мытищи Ольга Сидоркина. Она поблагодарила участников за добрые дела и пожелала им успехов.

По словам руководителя студенческих отрядов Московской области Павла Ковалева, в рамках акции «Снежный десант» в течение трех дней студенты будут делать добрые дела: помогать пожилым жителям, ветеранам и детям войны, они также навестят семьи бойцов специальной военной операции.