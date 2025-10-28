Руководители медучреждений Подмосковья оценили поликлинику в Королеве

Гости наукограда из других муниципалитетов посетили обновленную поликлинику в микрорайоне Юбилейный. Медицинское учреждение полностью модернизировали по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Наша поликлиника» в 2023 году. В здании заменили все — от инженерных сетей и перекрытий до входной группы и фасада, благоустроили прилегающую территорию, увеличили количество парковочных мест для удобства жителей. Расширилась площадь педиатрического отделения и изменилось расположение лечебно-диагностических кабинетов.

Поликлинику оснастили новой мебелью и современным оборудованием: рентген-аппаратом, маммографом, УЗИ, комплектом для

физио-терапевтического лечения и другой техникой. Пациентов на входе встречает первый в городе робот-помощник, который может подсказать, где расположена регистратура, в каком кабинете принимает нужный врач, как найти процедурный кабинет и многое другое.

Участники коллегии также оценили одну из крупнейших в области клинико-диагностических лабораторий с линией ПЦР-диагностики, в которой можно выполнять до 20 миллионов анализов в год. Она расположена на базе Центральной больницы на улице Циолковского.