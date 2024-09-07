Руководители 8 предприятий Дубны получили награды Минобразования Подмосковья

Благодарности Министерства образования Московской области получили руководители компаний-резидентов особой экономической зоны «Дубна». Их отметили за помощь в оснащении современным оборудованием учебного учреждения округа.

На торжественной церемонии благодарности Министерства образования Московской области и главы городского округа Дубна получили руководители и представители компаний-резидентов «Энкор», «Ядро ФАБ Дубна», «ОКБ „Аэрокосмические системы“, НПП „Детектор“, „Алтегра“, НПФ „Промрессурс“ и „С-Компонент“.

Наградили также представителей компании «Беролюкс», заместителей генерального директора «ОЭЗ ТВТ „Дубна“ — Викторию Халимендик, Егора Круглова и Сергея Пискунова.

Инвесторы помогли оснастить кабинеты гимназии № 11 мебелью, современной техникой, интерактивными досками.

«Я отдельно хочу лично каждого из руководителей поблагодарить. Есть ряд реализованных уже городских проектов, где-то они были связаны с благоустройством, где-то с красивым новогодним убранством. Но сегодня мы начинаем уже новый проект, большой проект. Все вместе мы точно можем дать большой результат. Считаю, что здесь у нас неплохо получается», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Также он отметил, что особая экономическая зона востребована, она расширяется и привлекает социально ориентированные компании.

Напомним, что ОЭЗ «Дубна» уже несколько лет успешно шефствует над гуманитарно-эстетической гимназией № 11.

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