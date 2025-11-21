Руководителей социальных предприятий наградили в Котельниках

Встреча представителей бизнеса, развивающих социально ориентированные проекты, прошла в Котельниках. Ее посвятили Дню женского предпринимательства.

Мероприятие провели в рамках Недели социального предпринимательства. Оно состоялось в усадьбе «Белая Дача».

Участницами стали руководительницы детских центров, учреждений дополнительного образования, сферы услуг. Для них организовали чаепитие. На встрече предпринимательницы обменялись опытом и обсудили перспективы совместной работы.

Также глава городского округа Котельники Михаил Соболев вручил благодарственное письмо генеральному директору центра «Здоровый ребенок» Ольге Андреевой, генеральному директору «Детского Досугового Центра „Лесенка“ Ирине Вахтиной и заместителю генерального директора „Детского Досугового Центра „Лесенка“ Марине Савенковов.