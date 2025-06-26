Руководитель Центра тестирования ГТО в Люберцах представил на ПМЭФ два проекта

Петербургский международный экономический форум посетил руководитель Центра тестирования ГТО городского округа Люберцы Евгений Петров. Он представил два проекта муниципалитета: «В школу с ГТО» и «В вуз с ГТО».

Евгений Петров рассказал, что эти инициативы реализуют в Люберцах с прошлого года.

«С 2024 года в городском округе Люберцы мы проводим программу „В школу с ГТО“, в рамках которой дети шести-семи лет уже выполняют нормы ГТО и поступают в первый класс со знаками отличия комплекса ГТО. Кроме этого, в муниципалитете реализуют проекты „Всей семьей с ГТО“ и „Корпоративная лига ГТО“», — отметил Евгений Петров.

Он также добавил, что многие организации в Люберцах поддерживают сдачу нормативов комплекса ГТО.

На форуме Евгений Петров побеседовал с руководителем компании Wildberries Татьяной Ким и министром спорта Российской Федерации Михаилом Дегтяревым. Они обсудили развитие мас-рестлинга в Люберцах.

«С 2036 года мас-рестлинг планируют включить в программу олимпийских видов спорта. В нашем муниципалитете им занимаются около 300 человек, поэтому его нужно развивать и поддерживать», — подчеркнул Евгений Петров.