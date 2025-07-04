Руководитель ТОС в Мытищах стал лучшим в сфере местного самоуправления

Подведены итоги очередного конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления». В этом году на участие поступило более 220 заявок, включая пять от городского округа Мытищи.

Среди них были председатели Территориальных общественных самоуправлений Александр Доронин - «Шараповка», Светлана Комилавочникова - «Рупасово») и Мария Тябут - «Спутник», а также старосты Анна Альянова из деревни Терпигорьево и Валерий Шахназаров из деревни Семкино.

В финал прошли всего 27 участников, среди которых оказалась и Мария Тябут. Она заняла второе место в номинации «Лучший руководитель территориального общественного самоуправления».

Мария возглавляет ТОС «Спутник» с 2017 года. Этот ТОС объединяет восемь 17-этажных многоквартирных домов, где проживает около трех тысяч человек. Основное внимание в работе коллектива уделяется благоустройству территории, взаимодействию с коммунальными службами, поддержке ветеранов и детей, а также вопросам ответственного отношения к животным. Все эти инициативы реализуются на общественных началах, в свободное от основной работы время.

Для Марии Тябут это не первый опыт участия в конкурсе — в 2022 году она уже становилась победителем в той же номинации. Члены жюри отметили значительный вклад в развитие территориального общественного самоуправления за прошедший год.

Церемония награждения финалистов конкурса «Лучший муниципальный служащий – 2024» по девяти номинациям прошла при участии вице-губернатора Марии Нагорной, заместителя председателя Московской областной думы Александра Наумова и председателя Совета муниципальных образований Сергея Мужальских.