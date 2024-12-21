Руководитель театра в Люберцах получила стипендию губернатора Подмосковья

Мария Лукина в Люберцах получила стипендию губернатора Московской области Андрея Воробьева за мюзикл «Петя и Фолк». Она руководит театром «Успех» в Культурно-досуговом центре Томлино-Октябрьский.

Мария Лукина руководит театром «Успех» с 2019 года. За это время воспитанники поучаствовали в конкурсах всероссийского, регионального и международного уровней. Они получили гран-при и побеждали на различных фестивалях.

В репертуаре «Успеха» — «Возвращение Алисы», «Вокруг света», «Как казак праздник в станицу вернул», «Царство Льда», «4 стихии», «Русалочка», «Бременские музыканты», «А зори здесь тихие», «Петя и фолк».

В 2018 году артисты театра снялись в художественном фильме «Вокруг света». Кинолента неоднократно занимала призовые места на кинофестивалях.

Мария Лукина — идейный вдохновитель конкурсов «Наследники Победы» и «Хрустальный голос Октябрьского».